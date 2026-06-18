Marsala: col monopattino sfreccia, non si ferma all’alt dei Vigili e scappa

Da giorni è iniziata la stangata per chi con biciclette e monopattini sfreccia in pieno centro storico, ovvero in Zona a Traffico Limitata (ZTL). I Vigili urbani -a piedi o con volante in postazione a Piazza della Repubblica – continuano a sequestrare monopattini e mezzi a due ruote. Questa mattina, intorno alle 10, a Porta Mazara, nell’ingresso di via XI Maggio da Piazza Matteotti, due Vigili urbani hanno intimato il segnale di alt a un giovane del posto che procedeva tra i pedoni ad alta velocità a bordo del suo monopattino, schiva i Vigili che lo stavano bloccando e scappa verso la Piazza per poi svoltare verso via Giulio Anca Omodei. Di questi episodi ce n’è diversi ma grazie alla nuova legge sui monopattini come l’obbligo di targa, negli ultimi giorni sembra che il fenomeno sia in diminuzione. Si attesta anche la presenza, sempre maggiore, di persone che attraversano le vie in ZTL portando la bicicletta “a mano”. D’altronde i divieti sono sempre stati molto evidenti a Porta Mazara o in Piazza Mameli, ad esempio, ma nessuno li ha mai rispettati o fatti rispettare. Che sia la stagione della sicurezza? Siamo qui a scriverne.