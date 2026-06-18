Marsala: Festa Madonna della Cava Misilla, divieti per la circolazione durante la processione

Domenica 21 giugno – dalle ore 17.30 – potranno verificarsi rallentamenti alla circolazione veicolare nelle contrade Misilla, Gurgo e Torrelunga Puleo, lungo il percorso della Processione.Queste le aree interessate: dalla chiesa Maria SS. Della Cava di Borgo Misilla lungo un tratto SP 24, in direzione Bar Misilla fino alla scuola Misilla dove ci sarà un’inversione di marcia verso la palestra ShotoKan; dalla suddetta palestra fino alla piazzetta, per poi svoltare a sinistra in direzione Officine Nizza, fino ad arrivare al Mini Market Giasone e, da qui, svolta a destra per poi arrivare alle Officine Titone; da quest’ultime Officine si devia fino all’ex distributore di carburante, quindi inversione di marcia in direzione contrada Addolorata e rientro in Chiesa (ore 20 circa), interessando anche un tratto della SP 24. Il divieto di movimento veicolare sarà regolato dalla Polizia Municipale e limitato al momentaneo passaggio della Processione.