Festeggiamenti in onore di San Giovanni, sul lungomare di Marsala i giochi pirotecnici

Si svolgeranno il prossimo 24 giugno a Marsala i tradizionali giochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, compatrono della Città. Lo ha deliberato la Giunta Patti, accogliendo la proposta di realizzare un festival di fuochi pirotecnici che vedrà in competizione tre operatori del settore. Lo spettacolo, a partire dalle ore 22.30, si potrà ammirare sul Lungomare Boeo, in prossimità della Chiesa di San Giovanni (Parco archeologico). Il 22 giugno, inoltre, alle ore 21, prima serata dedicata a San Giovanni Battista con un coro e l’atmosfera Candlelight con momento di preghiera.
Questi gli altri appuntamenti della Festività: