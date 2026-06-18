Critiche a sindaco e Giunta: “Molte responsabilità sono dell’attuale opposizione egadina”

Si accende il confronto politico alle Egadi. A intervenire è Pietro Giangrasso, ex consigliere comunale di Favignana, che esprime piena solidarietà al sindaco Giuseppe Pagoto e all’assessore Dafne Borgia, finiti al centro delle critiche mosse nei giorni scorsi dal capogruppo di “Egadi Meravigliose” Sammartano e dagli ex consiglieri Armetta e Bannino. In una lunga nota, Giangrasso respinge le accuse rivolte all’attuale amministrazione e ribalta il quadro delle responsabilità, sostenendo che molte delle problematiche oggi contestate affondano le proprie radici nelle decisioni assunte dalla precedente maggioranza, di cui gli stessi esponenti dell’opposizione facevano parte.

Il tema licenze agli esercenti

Tra i temi affrontati c’è quello della liberalizzazione delle licenze commerciali. L’ex consigliere ricorda come nel 2021 il Consiglio comunale approvò una delibera che consentì l’apertura del mercato commerciale sulle tre isole. Una scelta, sottolinea Giangrasso, sostenuta anche da Sammartano, Armetta e Bannino e che oggi produce effetti evidenti sul territorio, con una crescente presenza di attività commerciali sia nei centri abitati che nelle zone periferiche.

La vicenda Arena Marina Protetta

Non meno duro il passaggio dedicato alla vicenda dell’Area Marina Protetta. Secondo Giangrasso, l’attuale assenza del direttore non può essere imputata all’amministrazione Pagoto. Al contrario, richiama le modalità con cui venne predisposto il precedente bando e il rinnovo del contratto del precedente direttore, avvenuto dopo la scadenza dei termini durante l’amministrazione Forgione. Una situazione che avrebbe generato contenziosi e potenziali conseguenze economiche per il Comune. L’ex consigliere invita quindi gli ex amministratori a una riflessione sulle scelte compiute durante il loro mandato. “Prima di distribuire responsabilità sarebbe opportuno fare un serio esercizio di autocritica”, afferma, aggiungendo che molte delle criticità che l’attuale amministrazione si trova ad affrontare derivano proprio da decisioni assunte negli anni passati.

La vecchia opposizione Forgione, oggi opposizione di Pagoto

Giangrasso sottolinea inoltre come alcuni esponenti politici che durante l’esperienza dell’amministrazione Forgione avevano preso le distanze dalla maggioranza oggi si ritrovino nuovamente uniti nel contestare l’operato dell’esecutivo guidato da Pagoto. Una convergenza che, secondo lui, avrebbe come unico obiettivo quello di colpire l’attuale amministrazione. Nel suo intervento, l’ex consigliere difende anche il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale, evidenziando le difficoltà ereditate e la necessità di ricostruire una macchina burocratica efficiente. “Governare significa assumersi responsabilità, affrontare problemi ereditati e restituire credibilità alle istituzioni“, sostiene. La conclusione è un appello a riportare il confronto politico su un piano costruttivo. Per Giangrasso, le Egadi hanno bisogno di proposte concrete e di un dibattito basato sui fatti, piuttosto che di polemiche e attacchi strumentali. Da qui la conferma del proprio sostegno all’azione amministrativa orientata, afferma, alla tutela del territorio, allo sviluppo delle isole e al rafforzamento dell’ente comunale nell’interesse della comunità egadina.