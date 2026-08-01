Trapani, si dimette il presidente di ATM Franco Murana

Colpo di scena ai vertici di ATM Trapani. Franco Murana ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della società che gestisce il trasporto pubblico cittadino.
Al momento non sono state rese note le motivazioni della decisione, che arriva in un momento particolarmente delicato per l’azienda, alla vigilia dell’approvazione del bilancio.
Si attendono adesso comunicazioni ufficiali per chiarire le ragioni delle dimissioni e conoscere le decisioni dell’amministrazione comunale sulla guida della partecipata.