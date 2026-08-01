Marsala: incidente nella strada dei lidi, due feriti

Scontro tra auto e moto lungo la strada dei lidi. tra il Lido Marina e lo Sbocco, per cause ancora da accertare – forse una manovra di svolta – la vettura condotta da un uomo si è scontrata con una vespa di grossa cilindrata. Qui a bordo c’erano un uomo ed una donna di mezza età che sono finiti a terra. Sul posto si è recata subito un’ambulanza del 118 che ha messo in sicurezza i due feriti e al riparo dal sole, portandoli entrambi all’ospedale. La donna secondo le prime fonti sanitarie, è in serie condizioni. Il suo partner a bordo della moto, ha riportato qualche ferita meno grave. Indenne invece il conducente dell’auto. I Vigili urbani sono stati chiamati a regolare l’intenso traffico sulla via che è molto transitata per vie dei bagnanti che si recano in spiaggia.