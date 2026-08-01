“Pantelleria? Diventi modello 100% rinnovabili”

Pantelleria punta a diventare un modello di transizione energetica per il Mediterraneo e l’Europa. È l’obiettivo rilanciato dall’ex ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio e dal sindaco Fabrizio D’Ancona, che hanno ribadito l’impegno a trasformare l’isola in una comunità alimentata da energie rinnovabili. Il concetto è stato ribadito nel corso di un incontro dedicato alle prospettive di sviluppo sostenibile dell’isola.

“Pantelleria può e deve diventare un esempio concreto di comunità alimentata da energie rinnovabili”, afferma Pecoraro Scanio. “È un progetto ambizioso ma realistico, che valorizza le straordinarie risorse naturali dell’isola e indica una strada concreta per l’abbandono dei combustibili fossili. Vogliamo che Pantelleria comunichi a tutto il Mediterraneo e all’Europa che la transizione energetica è possibile e rappresenta un’opportunità di sviluppo, innovazione e tutela dell’ambiente.”

Tra i progetti in campo figurano le ricerche del Politecnico di Torino sull’energia dal moto ondoso e lo sviluppo dell’eolico, con il supporto del Parco Nazionale di Pantelleria. Per i promotori, il progetto “Pantelleria 100% Rinnovabile” può diventare un modello di decarbonizzazione e autonomia energetica per le isole del Mediterraneo.

Fonte: ItalPress.