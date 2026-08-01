San Vito Lo Capo, paura per uno sversamento di gasolio

Momenti di apprensione questa mattina a San Vito Lo Capo per uno sversamento di gasolio nello specchio d’acqua antistante la spiaggia. In via precauzionale il Comune ha esposto le bandiere rosse e invitato i bagnanti a non entrare in mare durante le verifiche.

Il sindaco Francesco La Sala ha rassicurato che si è trattato di un piccolo guasto tecnico, risolto già in mattinata. Nonostante il forte odore di carburante ancora percepibile in zona, l’allarme è rientrato e non sussistono più criticità. La misura adottata, ha spiegato il primo cittadino, è servita esclusivamente a garantire la sicurezza durante le operazioni di ripristino.