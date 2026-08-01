Trapani, consiglio senza numeri: la TARI rimane invariata

Nulla di fatto per la Tari 2026 a Trapani. Anche la seduta di aggiornamento del Consiglio comunale, convocata oggi dopo il rinvio di ieri, è saltata per la mancanza del numero legale.

Per rendere valida la seduta sarebbero bastati dieci consiglieri, ma in Aula si sono presentati soltanto nove, tutti appartenenti alla maggioranza: Andrea Genco, Giovanni Parisi, Angela Grignano, Marzia Patti, Vincenzo Guaiana, Giuseppe Peralta, Daniela Barbara, Monica Desideri e Totò Braschi. L’assenza del numero necessario ha impedito l’apertura dei lavori e l’esame del Piano Economico Finanziario della Tari 2026 e delle nuove tariffe.

Si chiude così una vicenda iniziata con la seduta del 31 luglio, quando il Consiglio non era riuscito a completare l’iter entro il termine fissato dalla normativa. La mancata approvazione del PEF entro la scadenza comporta il mantenimento delle tariffe Tari già in vigore nel 2025, rinviando ogni eventuale modifica al prossimo esercizio.



Nel frattempo l’opposizione incalza il Sindaco Giacomo Tranchida sulle presenze in aula: “Non ha più i numeri in consiglio comunale – affermano – sarebbe corretto pensare a dare le dimissioni”.