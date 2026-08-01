“Aspettando San Giuseppe”: Marettimo è pronta a celebrare il suo Patrono

L’Associazione San Giuseppe Marettimo ETS è orgogliosa di presentare “Aspettando San Giuseppe”, un calendario di eventi estivi che, per la prima volta, animerà l’isola di Marettimo con una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio. Il programma ha preso il via il 30 luglio e proseguirà fino al 10 settembre, offrendo a residenti e visitatori serate all’insegna della tradizione, della cultura, dello sport e della convivialità. L’obiettivo dell’iniziativa è far conoscere ai tanti turisti che ogni estate scelgono Marettimo non solo la bellezza del suo mare e dei suoi paesaggi, ma anche i sapori autentici, le tradizioni, la storia e l’identità della nostra comunità. Attraverso sagre, eventi gastronomici, manifestazioni sportive e momenti di intrattenimento, vogliamo far vivere un’esperienza autentica, capace di raccontare l’anima dell’isola.

Il nome “Aspettando San Giuseppe” nasce dal desiderio di avvicinare cittadini e visitatori alla festa del nostro Patrono, San Giuseppe, che ogni anno, nel mese di marzo, rappresenta uno degli eventi religiosi e popolari più sentiti e significativi per tutta la comunità marettimara. Per l’Associazione San Giuseppe Marettimo ETS questo progetto rappresenta un importante traguardo. L’associazione è composta da tanti giovani che, con entusiasmo e voglia di fare, lavorano insieme a persone più grandi, custodi delle tradizioni dell’isola, che con la loro esperienza e i loro consigli ci aiutano a crescere e a realizzare iniziative sempre più importanti per Marettimo. L’Associazione San Giuseppe Marettimo ETS ringrazia tutti i volontari e le attività dell’isola che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e rivolge un sincero grazie al Comune di Favignana – Isole Egadi, all’Area Marina Protetta Isole Egadi, all’Associazione C.S.R.T. Marettimo e alla Parrocchia Maria SS. delle Grazie per il sostegno e la preziosa collaborazione.