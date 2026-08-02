Vendemmia 2026 in Sicilia, al via la raccolta: 90 giorni tra qualità e varietà

Inizia ad occidente e si concluderà, dopo circa 90 giorni, nelle vigne più alte della parte nord-orientale dell’Isola. Comincia così la lunga vendemmia dei produttori del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia, un viaggio attraverso territori, suoli e varietà che compongono uno dei mosaici vitivinicoli più articolati d’Italia. La vendemmia 2026 coinvolgerà una straordinaria varietà di terreni e un numero particolarmente ampio di vitigni, portando nelle cantine il lavoro di tanti produttori siciliani, custodi di una tradizione millenaria ma sempre più consapevoli delle trasformazioni del mondo del vino.

L’annata 2026

Il quadro della nuova annata inizierà così a prendere forma davanti agli occhi dei produttori e degli appassionati. Un viaggio che il Consorzio paragona a una vera e propria Odissea, fatto di scoperte, sorprese e insegnamenti, alla ricerca dei caratteri che distingueranno i vini della vendemmia 2026. L’annata era partita sotto il segno della preoccupazione. Alla fine dell’estate 2025, infatti, i livelli degli invasi erano molto bassi e le vigne chiedevano acqua. La svolta è arrivata con l’autunno e l’inverno, caratterizzati da precipitazioni abbondanti, ben distribuite e diffuse in buona parte della Sicilia. Le piogge hanno consentito ai suoli di ricostituire le proprie riserve idriche, restituendo fiducia agli agricoltori.

Condizioni favorevoli

A fine primavera, con laghi nuovamente pieni e una natura rigogliosa, le condizioni delle vigne sono apparse particolarmente favorevoli. La fase finale della maturazione si sta svolgendo con pareti fogliari attive e terreni ancora ricchi di riserve ed energia. Anche le temperature estive, ad eccezione di un’unica ondata di caldo durata meno di una settimana, si sono mantenute su livelli considerati ideali. Le viti hanno reagito bene proprio grazie all’andamento generale dell’annata e alla disponibilità di acqua accumulata nei mesi precedenti. Tra i vitigni che sembrano poter offrire risultati particolarmente interessanti, il Consorzio segnala Nero d’Avola e Lucido, apparsi particolarmente adatti alle condizioni climatiche del 2025-2026. Buone prospettive anche per Inzolia e Frappato, che si avviano alla raccolta con un potenziale qualitativo elevato.

Niente stime sulla quantità

Il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia ha scelto, inoltre, di non aderire alla consueta pratica delle stime preventive sulla quantità di uva prodotta. La scelta è motivata dalla volontà di procedere a una valutazione puntuale al termine della vendemmia, considerando la mutevolezza del clima, la difficoltà di stimare con precisione la resa delle singole vigne, l’andamento dei mercati e, soprattutto, il lavoro degli agricoltori. Anche dal punto di vista sanitario, l’annata presenta caratteristiche particolarmente favorevoli. La tarda primavera e l’inizio dell’estate, poco umidi, hanno limitato le condizioni favorevoli allo sviluppo di patologie. Persino la breve ondata di caldo ha contribuito naturalmente a contenere alcuni insetti che negli anni passati avevano rappresentato una criticità per i viticoltori. Al momento, dunque, le uve si presentano con un ottimo potenziale qualitativo. Ora sarà la vendemmia, territorio dopo territorio, a raccontare davvero il volto del vino siciliano del 2026.