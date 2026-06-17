Ginnastica Artistica: la Diavoli Rossi Marsala brilla alla gara Zona Sud di Rende

Si è svolta il 6 e 7 giugno presso la città di Rende (Cosenza) la Gara Interregionale Zona Sud organizzata dallo CSAIn di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile, importante appuntamento del calendario, che ha visto la partecipazione di società provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria. Tra le protagoniste della manifestazione si è distinta la Polisportiva Diavoli Rossi, presente con una delegazione composta da ben 35 atleti, impegnati nelle diverse categorie di gara. La società marsalese ha ottenuto risultati di assoluto prestigio.

Numerosi sono stati infatti i podi conquistati, con diverse vittorie nelle classifiche All Around, che premiano la completezza degli atleti sull’intero programma di gara, oltre a numerosi successi nelle classifiche di specialità ai singoli attrezzi. Di seguito i titoli Interregionali vinti nella sezione GAF (ginnastica artistica femminile): 1° posto All around categoria Pulcini Arianna Gimondo, 1° posto alla trave Giulia Parisi, 1° posto al mini trampolino Elena Barraco, 3° posto al corpo libero Elena Barraco, 3° posto All Around a parimerito categoria Promesse Asia Maugeri, 1° posto al mini trampolino Giulia Di Stefano, 3° posto al corpo libero Alexandra Lentini, 2° posto a parimerito al mini trampolino Luisa Sammartano, 3° posto al mini trampolino Giulia Buscaino. Di seguito i titoli Interregionali vinti nella sezione GAM (ginnastica artistica maschile): 2° posto All around categoria Esordienti Giacomo Mezzapelle, 3° posto al volteggio Felix Pizzo, 3° posto al corpo libero Felix Pizzo, 3° posto All around categoria Allievi 1 Giorgio Farinella, 1° posto al volteggio Andrea Peloso, 3° posto al mini trampolino Andrea Peloso. La società si prepara ora a chiudere ufficialmente l’anno sportivo con il tradizionale Saggio di Fine Anno, in programma il prossimo 21 giugno presso il Palazzetto dello Sport di Marsala alle ore 19.