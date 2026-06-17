Derattizzazione e disinfestazione a Marsala: gli interventi in centro e periferia

Centro storico, centro urbano e quartieri popolari sono le aree del territorio comunale di Marsala in cui si svolgerà la prima fase del servizio di derattizzazione e disinfestazione. Gli interventi saranno eseguiti da ditta specializzata lunedì prossimo – 22 giugno – secondo le disposizioni del settore Servizi Pubblici Locali. Nella suddetta giornata, i residenti nelle zone interessate sono invitati a chiudere gli infissi, a non esporre all’aperto alimenti (incluse piantine aromatiche) o indumenti, a non lasciare animali domestici all’esterno delle abitazioni e, comunque, a prestare attenzione durante gli interventi igienizzanti. La programmazione del servizio prevede la derattizzazione nelle ore antimeridiane di lunedì 22; mentre nelle ore notturne (dalle ore 23 dello stesso lunedì) si procederà con la disinfestazione. Entrambi gli interventi saranno eseguiti nel rispetto delle vigenti norme in materia e con l’uso di sostanze autorizzate dall’Asp. La ditta incaricata, inoltre, ha l’obbligo di apporre idonei cartelli informativi lungo le vie interessate al servizio.