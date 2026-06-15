Marsala, un esposto sul degrado: “Controlli insufficienti nel centro storico e allo Stagnone”

Un formale esposto indirizzato al sindaco di Marsala e alla prefetta di Trapani riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla tutela ambientale nel territorio marsalese. A presentarlo è il cittadino A. L., che denuncia una serie di criticità nel centro storico e nella Riserva Naturale dello Stagnone, chiedendo interventi urgenti da parte delle istituzioni.

Il documento

Nel documento, A. L. segnala in particolare il fenomeno del transito incontrollato di monopattini elettrici nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato del centro cittadino. Secondo quanto riportato nell’esposto, i mezzi circolerebbero quotidianamente a velocità elevate tra i passanti, creando situazioni di potenziale pericolo per anziani, bambini, persone con disabilità e turisti. Il cittadino lamenta inoltre una presunta carenza di controlli da parte della Polizia Locale e riferisce episodi di tensione verbale e atteggiamenti aggressivi da parte di alcuni conducenti richiamati al rispetto delle regole.

Scarsa sicurezza e mancato decoro allo Stagnone

L’attenzione dell’esposto si concentra anche sulla Riserva Naturale dello Stagnone, uno dei luoghi simbolo del territorio marsalese. Qui vengono evidenziate problematiche legate alla sicurezza stradale, alla segnaletica ritenuta insufficiente e al mancato rispetto dei limiti di velocità lungo il percorso costiero. Secondo il segnalante, automobilisti, motociclisti, ciclisti e conducenti di monopattini percorrerebbero frequentemente il tratto a velocità superiori a quelle consentite, con particolare rischio nei punti in cui la pista ciclabile si affianca o si integra ai percorsi pedonali. Nell’esposto si sottolinea inoltre la presenza di veicoli particolarmente rumorosi, dotati in alcuni casi di scarichi modificati, che provocherebbero un forte impatto acustico sull’area protetta.

Abbandono di rifiuti sul territorio

Tra le preoccupazioni evidenziate figura anche la tutela ambientale. Licari denuncia infatti il continuo abbandono di rifiuti lungo la riserva, compresi materiali plastici che, degradandosi nel tempo, potrebbero contribuire alla diffusione di microplastiche nell’ecosistema lagunare. Per affrontare le problematiche segnalate, il cittadino chiede alle autorità competenti di intensificare i controlli nel centro storico e lungo la strada dello Stagnone, installare una segnaletica più chiara e diffusa sui limiti di velocità, valutare l’impiego di sistemi elettronici per il controllo della velocità e della videosorveglianza, oltre a rafforzare le misure contro l’abbandono dei rifiuti mediante cartelli informativi e nuovi contenitori per la raccolta differenziata. L’esposto, datato 11 giugno 2026, è stato accompagnato da documentazione fotografica raccolta negli ultimi anni e, come precisato dallo stesso autore, è stato trasmesso anche agli organi di informazione con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare un confronto sulle condizioni di sicurezza e sul decoro di alcune delle aree più frequentate e rappresentative della città.