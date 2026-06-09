Alla scrittrice marsalese Carla Pellegrino il premio “Nino Fici Li Bassi”

Il 6 giugno 2026 ad Erice si è tenuta la prima edizione del premio Nino Fici Li Bassi che ha premiato scrittori, poeti e pittori. Tra gli scrittori è stata premiata per il suo primo romanzo “Noi tre” la marsalese Carla Pellegrino. Durante la premiazione la scrittrice ha spiegato come e’ nata l’idea di raccontare la storia che ha portato alla stesura del libro. “Ho spiegato – ci ha detto l’autrice – che l’ho cominciata a scrivere all’eta’ di 15 anni e poi ho concluso il romanzo nel 2014 a 24 anni e che l’idea e’ sorta perché avevo voglia di raccontare un amore particolare, un amore incondizionato, autentico e puro e l’unico amore che rispecchiava questi canoni era quello di una mamma per suo figlio. Cosi’ l’ho scritto”.