Marsala: riparato il danno alla condotta, l’erogazione tornerà dopo 24 ore

C’è un nuovo aggiornamento sull’emergenza idrica a Marsala. E’ stata effettuata la riparazione della condotta principale passante lungo la strada “Principino”, in contrada Casabianca. Occorrono però ancora 24 ore per la completa adesione della resina sulla tubazione riparata, al fine di riprendere la graduale erogazione idrica in pressione, a partire da domani pomeriggio. Intanto, è operativo il servizio sostitutivo a mezzo autobotti, da richiedere con le modalità già comunicate alla cittadinanza e che qui si riportano:
APP MUNICIPIUM
Apple: https://apps.apple.com/app/id720127067
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.municipiumapp.municipium
SITO WEB
https://www.comune.marsala.tp.it/it/new-issue
richiestaautobotte@comune.marsala.tp.it
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP, Palazzo Municipale – via Garibaldi)
0923993371
DISTACCAMENTI ANAGRAFE
Contrada Paolini, n.3
Contrada Strasatti, via Nazionale 796
BIBLIOTECA COMUNALE DECENTRATA DI TERRENOVE
Contrada Berbarello 413
Acquisita la segnalazione (nome, cognome, indirizzo utenza e numero sbocco riportato in bolletta) l’operatore comunale la smista all’autobotte disponibile nella zona di riferimento. I cittadini possono anche recarsi nei distaccamenti comunali della zona di residenza per ricevere assistenza nella richiesta autobotti.