Marsala: riparato il danno alla condotta, l’erogazione tornerà dopo 24 ore

redazione

Marsala: riparato il danno alla condotta, l’erogazione tornerà dopo 24 ore

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martedì 09 Giugno 2026 - 14:17

C’è un nuovo aggiornamento sull’emergenza idrica a Marsala. E’ stata effettuata la riparazione della condotta principale passante lungo la strada “Principino”, in contrada Casabianca. Occorrono però ancora 24 ore per la completa adesione della resina sulla tubazione riparata, al fine di riprendere la graduale erogazione idrica in pressione, a partire da domani pomeriggio. Intanto, è operativo il servizio sostitutivo a mezzo autobotti, da richiedere con le modalità già comunicate alla cittadinanza e che qui si riportano:

APP MUNICIPIUM

Apple: https://apps.apple.com/app/id720127067

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.municipiumapp.municipium

SITO WEB

https://www.comune.marsala.tp.it/it/new-issue

MAIL

richiestaautobotte@comune.marsala.tp.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP, Palazzo Municipale – via Garibaldi)

0923993371

DISTACCAMENTI ANAGRAFE

Contrada Paolini, n.3

Contrada Strasatti, via Nazionale 796

BIBLIOTECA COMUNALE DECENTRATA DI TERRENOVE

Contrada Berbarello 413

Acquisita la segnalazione (nome, cognome, indirizzo utenza e numero sbocco riportato in bolletta) l’operatore comunale la smista all’autobotte disponibile nella zona di riferimento. I cittadini possono anche recarsi nei distaccamenti comunali della zona di residenza per ricevere assistenza nella richiesta autobotti.

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