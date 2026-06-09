Marsala, il PSI riparte dopo le elezioni: confermata la fiducia a Consentino

Dopo le recenti elezioni amministrative, Avanti Marsala PSI guarda al futuro e rilancia il proprio progetto politico. È questo il messaggio emerso dalla partecipata riunione che si è svolta ieri, 8 giugno, durante la quale iscritti e dirigenti del partito hanno analizzato il risultato elettorale e tracciato le linee guida per il prossimo percorso politico. Al centro del confronto la volontà di rafforzare un’area riformista e progressista capace di dialogare con il mondo del lavoro, con i giovani e con le realtà civiche del territorio, puntando a una presenza sempre più incisiva nella vita politica cittadina.

L’analisi del voto e il rilancio del progetto politico

Nel corso dell’incontro è stata confermata all’unanimità la fiducia ad Antonio Consentino, che continuerà a guidare il partito come segretario cittadino. Un riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi tre anni e mezzo, giudicato complessivamente positivo nonostante il risultato elettorale non abbia pienamente soddisfatto le aspettative della formazione socialista. Contestualmente è stata nominata la nuova segreteria cittadina, profondamente rinnovata nella sua composizione. Ne fanno parte, oltre al segretario Antonio Consentino e alla presidente Lucia Cerniglia, Salvatore Colicchia, Pietro D’Alberti, Elisa Fiocca, Giacomo Grado, Vincenzo Maggio, Paolo Mirabile, Gaspare Mollica, Nicola Rallo, Luigi Scarlata e Roberto Tumbarello.

Il riconoscimento a Luigi Sciacca

Un momento particolarmente significativo della riunione è stato il conferimento del titolo di presidente onorario a Luigi Sciacca, ultimo sindaco socialista di Marsala, presente all’incontro. Figura storica del socialismo marsalese, Sciacca è stato tra i sostenitori della neo sindaca Andreana Patti durante la recente campagna elettorale. “Ho assunto l’incarico di segretario del PSI a Marsala nel gennaio del 2023 e sono partito da zero nell’opera di ricostruzione del partito, fra scetticismo e, ahimè, ostruzionismo”, ha dichiarato Consentino. “Forse se le elezioni amministrative fossero state fra un anno avremmo avuto tempo e possibilità di organizzarci meglio. Ringrazio i compagni per la rinnovata fiducia che trae fondamento dal lavoro svolto in questi tre anni e mezzo, seppure fuori dalle istituzioni cittadine e senza il supporto di deputati, senatori o parlamentari regionali”.

Consentino: “Dal 2023 abbiamo ricostruito il partito”

Il segretario ha inoltre rivendicato il risultato ottenuto nel riportare il simbolo socialista sulla scheda elettorale. “Siamo riusciti a presentarci alla città con il nostro rinnovato simbolo, operazione che in Sicilia è riuscita soltanto a Marsala e ad Altofonte”, ha sottolineato. Consentino ha ribadito la volontà di proseguire il progetto politico “Avanti”, rivolto ai riformisti, ai cattolici democratici e a tutte le espressioni del mondo civico e associativo interessate a costruire percorsi condivisi per l’innovazione e la giustizia sociale, lontano da populismi ed estremismi. Tra le novità annunciate, l’ingresso nel partito dell’avvocato Nicola Rallo e del professore Paolo Mirabile, entrambi già inseriti nella nuova segreteria cittadina. “Daranno certamente un contributo prezioso all’opera di ricostruzione già avviata”, ha affermato il segretario.

Il sostegno ad Andreana Patti e gli obiettivi futuri

Per il futuro, il PSI marsalese punta a rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso tavoli tematici permanenti, assemblee periodiche, raccolta di proposte e segnalazioni provenienti dai cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Nel suo intervento, Consentino ha infine confermato il sostegno alla sindaca Andreana Patti. “Continueremo convintamente e con orgoglio a sostenere e coadiuvare Andreana Patti, così come abbiamo fatto durante tutta la campagna elettorale, essendo stati i primi a lanciare ufficialmente la sua candidatura nel corso della manifestazione del 25 gennaio al Cinema Golden”. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare le basi organizzative del movimento e prepararsi alle future sfide elettorali. “Occorre guardare al futuro, ripartendo da fondamenta operative nuove e moderne, affinché Avanti Marsala PSI possa farsi trovare pronto per le prossime competizioni elettorali”, ha concluso Consentino.