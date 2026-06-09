Marsala: Lele Pugliese in Consiglio comunale, il seggio va a Fratelli d’Italia

Si profila quello che ci si aspettava da settimane nella composizione del nuovo Consiglio comunale di Marsala. A seguito del riesame del materiale elettorale proveniente dai seggi, la commissione elettorale avrebbe infatti attribuito il 24° seggio a Fratelli d’Italia anziché alla lista Liberi, modificando così il quadro emerso nelle ore immediatamente successive allo scrutinio. La decisione sarebbe maturata non solo sulla base della verifica delle schede e dei verbali, ma anche attraverso una diversa interpretazione delle norme che disciplinano l’assegnazione dei seggi. Sebbene manchi ancora l’ufficialità definitiva degli atti, la notizia si è rapidamente diffusa negli ambienti politici cittadini.

A beneficiare del nuovo conteggio è Lele Pugliese, esponente di Fratelli d’Italia, che tornerebbe così tra gli scranni di Palazzo VII Aprile. La revisione dell’assegnazione del seggio modifica anche le prospettive di Massimo Fernandez. Nelle prime ricostruzioni successive alle elezioni, infatti, il candidato era stato indicato come il più probabile destinatario del 24° scranno. L’esito del riesame, però, sembra aver cambiato le carte in tavola, escludendolo dall’ingresso in Consiglio. Per Fernandez resterebbe aperta soltanto l’ipotesi, al momento considerata poco probabile, di un eventuale scorrimento della lista dovuto a rinunce o incompatibilità da parte di altri eletti o il ricorso – eventualmente – al Tar. In attesa della formalizzazione degli atti e della proclamazione definitiva degli eletti, il nuovo scenario contribuisce ad alimentare una fase post-elettorale che continua a riservare sorprese e che, a distanza di giorni dal voto, non ha ancora definito in maniera completa gli equilibri del nuovo Consiglio comunale marsalese.