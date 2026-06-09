A Marsala nasce il comitato di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci

Nasce ufficialmente a Marsala il primo comitato cittadino di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci. Il comitato nasce dalla sinergia di cittadini e associazioni che da tempo costruiscono rete sul territorio. Dopo una serie di incontri pubblici a Marsala e nei comuni limitrofi, si è costituito il coordinamento marsalese. Al comitato confluiranno anche gli iscritti di Indipendenza, nella figura del coordinatore Nicola Pinna, che era candidato alle ultime elezioni Amministrative nelle fila di ProgettiAmo Marsala a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti. Ciò per il partito, è testimonianza “della volontà di unire le energie civiche del territorio”. Alla guida del comitato è stato nominato l’ispettore in quiescenza della Polizia di Stato Francesco Pace. “Partiamo da Marsala per portare la voce di chi vuole una politica concreta, vicina alla gente e ai problemi reali” dichiara il coordinatore Francesco Pace. “Il nostro obiettivo è costruire una rete provinciale forte, che ascolti i cittadini e proponga soluzioni, non slogan”.