Marsala, In via degli Atleti residenti esasperati: “Strada dissestata e mai un intervento”

Cresce il malcontento tra i residenti della zona di via degli Atleti, nel centro urbano di Marsala, dove insiste la piscina comunale, che da tempo segnalano le precarie condizioni del manto stradale. Buche, avvallamenti e numerose sconnessioni rendono infatti difficile la circolazione lungo l’arteria, percorsa quotidianamente da automobilisti e mezzi di servizio. Secondo gli abitanti della zona, nonostante le ripetute segnalazioni, non sarebbe mai stato effettuato un intervento risolutivo per ripristinare la carreggiata. Ogni giorno auto, furgoni e altri veicoli sono costretti ad attraversare le numerose buche e “scaffe” presenti lungo la strada, con inevitabili disagi e il rischio di danni ai mezzi. Gli abitanti chiedono pertanto un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale affinché venga messa in sicurezza la strada e si ponga fine a una situazione che, a loro dire, si trascina ormai da troppo tempo.