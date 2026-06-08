A Marsala lavori in corso per realizzare tre passaggi pedonali ‘rialzati’

Sono iniziati questa mattina e proseguiranno fino a mercoledì, i lavori per la realizzazione di tre passaggi pedonali rialzati a Marsala, da parte del settore Lavori Pubblici del Comune. Oggi i lavori saranno completati in via Capitano Falco – nella zona dei Canottieri e del Circolo Velico – dove la circolazione veicolare sarà momentaneamente chiusa fino alle ore 17 nel tratto compreso tra via Whitaker e Vicolo delle Saline. Domani, i lavori riguarderanno il Lungomare Boeo – in prossimità della Chiesa San Giovanni – con divieto di transito dalle ore 8 alle ore 17 nel tratto Baglio Anselmi, all’incrocio viale Isonzo. Infine, mercoledì 10 giugno, il passaggio pedonale rialzato interesserà viale Isonzo, con circolazione vietata dalle ore 8 alle ore 17 dall’intersezione di via Garraffa (con obbligo di svolta su questa strada per chi percorre viale Isonzo).