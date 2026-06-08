Emergenza idrica a Marsala, il Comune mette a disposizione le autobotti



In vista delle continue rotture alla condotta idrica, il Comune di Marsala ha predisposto un piano operativo per soddisfare le richieste dei cittadini. Questi, a partire da domani – e fino al termine dell’emergenza – possono utilizzare sia l’App Municipium che la linea telefonica dedicata: 0923.993371, Ufficio Urp di via Garibaldi. Acquisita la segnalazione (nome, cognome, indirizzo utenza e numero sbocco riportato in bolletta) l’operatore comunale la smista all’autobotte disponibile nella zona di riferimento. I cittadini possono anche recarsi nei distaccamenti anagrafe della zona di residenza per ricevere assistenza nella richiesta autobotti.

Questi i nuovi numeri utili

APP MUNICIPIUM

Apple: https://apps.apple.com/app/id720127067

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.municipiumapp.municipium

SITO WEB

https://www.comune.marsala.tp.it/it/new-issue

MAIL

richiestaautobotte@comune.marsala.tp.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP, Palazzo Municipale – via Garibaldi)

0923993371

DISTACCAMENTI ANAGRAFE

Contrada Paolini, n.3

Contrada Strasatti, via Nazionale 796

BIBLIOTECA COMUNALE DECENTRATA DI TERRENOVE

Contrada Berbarello 413