Marsala: nuovo guasto alla rete idrica

Sembra non esserci pace per la rete idrica marsalese. Gli uffici del Comune fanno sapere che è stato rilevato un ulteriore guasto nell’adduttore principale della rete idrica, in contrada Casabianca, in prossimità della cosiddetta strada “del Principino”.

Tecnici e operatori del Servizio Idrico sono impegnati nel monitoraggio delle pressioni di esercizio al fine di pianificare le conseguenziali operazioni di riparazione e contestualmente continuare a garantire l’erogazione idrica alla cittadinanza.

Al momento, continua l’erogazione idrica nel centro urbano.

Seguiranno ulteriori informazioni da parte dell’ente comunale sulla risoluzione del guasto.