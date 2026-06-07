La “Mario Nuccio” di Marsala a Palazzo Chigi: primo premio contro le dipendenze

L’Istituto Comprensivo Statale “Mario Nuccio” di Marsala si è aggiudicato un prestigioso riconoscimento nazionale, classificandosi primo nella categoria della scuola secondaria di primo grado alla seconda edizione del concorso “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 27 maggio 2026 nel suggestivo cortile di Palazzo Chigi, a Roma, alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Un contesto di grande rilievo che ha visto la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del Ministro della Salute Orazio Schillaci, che hanno consegnato personalmente i riconoscimenti agli istituti vincitori.

Il concorso, promosso dal Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Ministero della Salute, ha premiato in totale nove istituti scolastici, selezionati per la qualità, l’originalità e la creatività delle opere presentate, tre per ciascun grado di istruzione. A distinguersi è stato proprio l’istituto marsalese “Mario Nuccio” di Marsala, che ha conquistato il primo premio grazie alla performance musicale “I passi di Margherita”, un lavoro originale con cui studentesse e studenti hanno affrontato con sensibilità il tema della prevenzione delle dipendenze e della promozione di stili di vita sani.

La performance ha colpito la commissione per la sua forza espressiva e per la capacità di coniugare linguaggio artistico ed educativo, trasformando un tema complesso in un messaggio immediato e coinvolgente. Alla cerimonia era presente anche il Dirigente Scolastico Francesco Marchese, che ha sottolineato come la scuola pubblica, quando investe nella creatività degli studenti, sia in grado di raggiungere risultati di eccellenza riconosciuti anche a livello istituzionale. Il successo ottenuto a Palazzo Chigi rappresenta un motivo di orgoglio non solo per l’intera comunità scolastica, ma anche per la città di Marsala e per tutto il territorio trapanese, confermando il ruolo centrale della scuola nella formazione civica e culturale delle nuove generazioni.