Carmelo Sardo torna a Marsala per presentare il libro “L’ultima estate di un uomo perbene”

Una storia vera, civile e dolorosa che restituisce memoria a una delle vittime innocenti della mafia e racconta il prezzo del coraggio di chi ha scelto semplicemente di fare il proprio dovere. Giovedì 16 luglio, alle ore 18.30, nel Giardino storico del Museo Archeologico di Lilibeo, il giornalista e scrittore Carmelo Sardo presenterà il suo nuovo libro dal titolo “L’ultima estate di un uomo perbene”.

Il volume ricostruisce la vicenda di Giuseppe Tragna, direttore di banca ad Agrigento nei primi anni Novanta, un uomo stimato e integerrimo che, dopo avere denunciato operazioni sospette emerse nel proprio lavoro, iniziò a ricevere minacce e intimidazioni. Il 18 luglio 1990 venne assassinato davanti alla sua abitazione all’età di quarantanove anni.

Ma il dramma non si concluse con l’omicidio. Negli anni successivi, un collaboratore di giustizia avanzò nei suoi confronti un’accusa infamante che contribuì a gettare ombre sulla sua figura. La moglie Mariella e i figli Gero e Ilaria intrapresero una lunga battaglia giudiziaria per difenderne la memoria e ristabilire la verità. Solo trent’anni dopo Giuseppe Tragna è stato riconosciuto ufficialmente vittima innocente di mafia.

Attraverso sentenze, documenti, testimonianze e ricordi familiari, Carmelo Sardo restituisce al pubblico una storia rimasta per troppo tempo ai margini della memoria collettiva, raccontando non soltanto una vicenda giudiziaria, ma anche la forza di una famiglia che ha saputo opporsi a silenzi, depistaggi, omissioni e contraddizioni istituzionali.

Giornalista e scrittore originario della provincia di Agrigento, Carmelo Sardo si occupa da quasi quarant’anni di cronaca e di fenomeni mafiosi. Dopo gli esordi come cronista di Teleacras e corrispondente de L’Ora e del Giornale di Sicilia, ha lavorato come inviato Rai per Cronaca in diretta e successivamente al Tg5, dove oggi ricopre il ruolo di caporedattore cronache.

Autore di numerosi libri di successo, tra cui Vento di tramontana, Malerba (Premio Sciascia), Per una madre, Cani senza padrone. La Stidda. Vera storia di una guerra di mafia, L’arte della salvezza, Dove non batte il sole e Le notti senza memoria – proposto al Premio Strega 2025 – Sardo conferma con quest’ultima opera il proprio impegno nel raccontare storie di verità, giustizia e memoria.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione sui temi della legalità, del coraggio civile e del valore della memoria, in uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio culturale della Sicilia occidentale.

Dialogherà con l’autore la giornalista Jana Cardinale. A introdurre l’incontro, con i saluti del parco, sarà la direttrice, Anna Occhipinti.