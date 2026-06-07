A fuoco un cumulo di rifiuti nella zona del Porto di Marsala

Una fitta coltre di fumo nero ha destato una certa apprensione nella tarda mattinata di oggi, nel centro di Marsala. Residenti e passanti, nella zona del lungomare, hanno infatti notato che nei pressi del Porto si era sviluppato un incendio. Prontamente sono stati avvertiti la Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco del distaccamento di Marsala, giunti sul posto per estinguere il rogo. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’incendio era partito da un cumulo di rifiuti abbandonati sul retro di un vecchio edificio della zona portuale. Un episodio che lascia riflettere, anche perchè a poche decine di metri dalle fiamme si trova l’isola ecologica del Salato, dove quotidianamente tanti cittadini marsalesi conferiscono i propri rifiuti. Probabile l’origine dolosa del rogo.