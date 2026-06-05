Fiamme nella zona di Ciavolo a Marsala

Un incendio è scoppiato nella tarda serata nella zona di Baglio Grande, in contrada Ciavolo, mettendo in allarme i residenti della periferia di Marsala. Le fiamme, visibili da più punti della città, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare il rogo dopo alcune ore di lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è stato lanciato intorno alle ore serali quando alcuni passanti hanno notato colonne di fumo e luci arancioni provenienti dall’area agricola di contrada Ciavolo. Sul posto sono confluite diverse squadre dei Vigili del Fuoco e mezzi dei servizi di emergenza locali. Non si registrano, al momento, notizie di feriti.

Le operazioni di spegnimento, coordinate dai pompieri, hanno previsto l’uso di autobotti e attrezzature per contenere e raffreddare il fronte del fuoco. Gli operatori hanno lavorato anche per evitare che le fiamme si propagassero alle campagne circostanti e a eventuali costruzioni rurali. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento; non è esclusa l’ipotesi di origine accidentale, ma gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore.

Al momento non è possibile quantificare i danni: i Vigili del Fuoco non hanno ancora fornito un bilancio definitivo né dettagli sulle aree effettivamente interessate dalle fiamme.