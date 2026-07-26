Dalla Polonia a Mazara: Anna e Jessica protagoniste agli Euro Virtus Summer Games

Ancora una volta il nome di Mazara del Vallo sale sul podio internazionale dello sport paralimpico. Le pongiste mazaresi Anna Abate e Jessica Ingrao, atlete dell’ASD Paralimpica Mimì Rodolico, tornano infatti dalla Polonia con un ricco bottino di medaglie conquistate agli Euro Virtus Summer Games 2026, la più importante manifestazione continentale dedicata agli atleti con disabilità intellettiva. La rassegna, disputata a Bydgoszcz nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di oltre cento atleti italiani impegnati in diverse discipline sportive. La spedizione azzurra ha chiuso con un risultato straordinario, il primo posto nel medagliere, con 166 medaglie complessive (67 ori, 56 argenti e 44 bronzi). E in questo successo c’è anche una significativa impronta mazarese. Anna Abate è stata tra le grandi protagoniste del torneo di tennis tavolo, conquistando due medaglie d’argento, una nella prova individuale e l’altra nel doppio, oltre a un bronzo nella competizione a squadre.

Ottima anche la prova di Jessica Ingrao, salita sul podio con un argento nel doppio e un bronzo nella gara a squadre. Un risultato che rappresenta l’ennesima conferma del livello tecnico raggiunto dalle due atlete e del lavoro svolto negli anni dall’ASD Paralimpica Mimì Rodolico, ormai punto di riferimento nazionale nel movimento FISDIR e capace di formare atleti stabilmente inseriti nel giro della nazionale italiana. Non si tratta infatti di un exploit isolato: soltanto poche settimane fa Anna Abate e Jessica Ingrao avevano conquistato il podio ai Campionati Italiani a squadre, guadagnandosi la convocazione in azzurro insieme al tecnico Giuseppe Ingargiola, figura centrale nella crescita tecnica delle due pongiste.

Proprio al tecnico mazarese sono arrivati i complimenti della società, che ha voluto sottolineare “il grande lavoro meticoloso svolto in questi anni” e i numerosi risultati ottenuti sia in campo nazionale sia internazionale. Per la Mimì Rodolico si tratta dell’ennesimo tassello di un percorso costruito nel tempo, fatto di programmazione, competenza e inclusione, che continua a regalare soddisfazioni ben oltre i confini della Sicilia. Le convocazioni in nazionale e i risultati conquistati nelle principali competizioni internazionali confermano infatti la solidità di un progetto sportivo che da anni porta il nome di Mazara del Vallo ai massimi livelli non solo nel tennis tavolo ma anche in diverse altre discipline paralimpiche. Le medaglie conquistate in Polonia rappresentano così non soltanto un successo personale per Anna Abate e Jessica Ingrao, ma anche un nuovo motivo d’orgoglio per l’intera città, che continua a vedere nel lavoro e nei successi della Mimì Rodolico una delle realtà sportive più vincenti e prestigiose del territorio.