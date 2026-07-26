Due bagnanti salvati dalla Guardia Costiera a San Vito Lo Capo

Intervento tempestivo da parte della Guardia Costiera a favore di due bagnanti, nello specchio acqueo antistante lo spiaggia di San Vito Lo Capo, ieri pomeriggio, tratti in salvo dopo essersi trovati in difficoltà a circa 100 metri dalla riva ed impossibilitati a rientrare a causa delle condizioni meteo marine non favorevoli presenti in zona. La segnalazione è arrivata intorno alle ore 18.00 di sabato 26 luglio direttamente dall’assistente bagnante dell’Area 2 della spiaggia di San Vito Lo Capo il quale, impossibilitato ad intervenire, riferiva di due giovani in difficoltà nel tentativo di riguadagnare la costa a causa del vento teso e della risacca.

Immediatamente veniva allertata l’unita G.C. B36, dislocata presso la Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo che sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Trapani, raggiungeva i bagnanti in pochi minuti. Il personale della Guardia Costiera procedeva, così, al recupero e al successivo trasferimento presso il porticciolo dei due bagnanti visibilmente spaventati ma che non avevano bisogno di ulteriori accertmenti sanitari. La Guardia Costiera ricorda a tutti gli utenti del mare l’importanza di rispettare le indicazioni di sicurezza, consultare i bollettini meteo e di non allontanarsi dalla riva in presenza di mare mosso e che per ongi emergenza è sempre attivo il numero 1530 oppure il numero europeo per le emergenze (NUE) 112.