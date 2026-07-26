Quinci e la relazione annuale: “Per Mazara 57 milioni e opere PNRR completate”

“Non è il racconto dei sette anni in cui abbiamo amministrato, ma un momento di valutazione di come l’attività dell’amministrazione è andata avanti nell’ultimo anno”. Con queste parole il sindaco Salvatore Quinci ha aperto, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, la presentazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma amministrativo, documento che fotografa l’attività svolta dall’amministrazione tra giugno 2025 e giugno 2026. La relazione, prevista dalla normativa regionale, è stata illustrata dallo stesso primo cittadino come un momento di verifica sull’attuazione del programma di governo della città. “È l’occasione per un confronto, si spera sempre sereno, su come il programma elettorale viene attuato e sullo stato di avanzamento dell’ultimo anno”, ha spiegato Quinci rivolgendosi ai consiglieri comunali.

Bilancio e opere pubbliche, 57 milioni di investimenti

Nel suo intervento il sindaco ha individuato le cinque direttrici sulle quali si è concentrata l’azione amministrativa: consolidamento dell’equilibrio economico-finanziario dell’Ente, completamento delle opere pubbliche finanziate, miglioramento della qualità dei servizi comunali, valorizzazione del mare, della pesca, del turismo e del tessuto economico locale, oltre al rafforzamento delle politiche sociali e della coesione della comunità. Ampio spazio è stato dedicato al lavoro svolto sul fronte della programmazione economica e della capacità di intercettare finanziamenti. Tra i risultati rivendicati figurano l’approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti, il mantenimento degli equilibri finanziari, il completamento di tutti gli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e un piano di investimenti che per il solo 2026 vale circa 57 milioni di euro. “Possiamo dire con grande soddisfazione che tutte le opere finanziate con il PNRR sono state portate a termine e noi non saremo in crisi per nessuna delle opere che abbiamo avuto. Questo è un grande risultato dal nostro punto di vista”, ha sottolineato il sindaco, rivendicando il rispetto dei cronoprogrammi imposti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La collaborazione tra istituzioni

Nel corso dell’intervento Quinci ha inoltre ricordato il rafforzamento dei rapporti istituzionali con Regione Siciliana, Governo nazionale, Prefettura, Libero Consorzio Comunale di Trapani, autorità competenti, Asp, istituzioni scolastiche, organizzazioni economiche e sociali e Terzo settore, ritenendo la collaborazione tra enti uno degli elementi che hanno consentito di portare avanti numerosi progetti finanziati. La relazione affronta poi tutti i principali settori dell’attività comunale: dalle opere pubbliche all’urbanistica, dal porto al turismo, dall’ambiente ai servizi sociali, fino allo sport, alla sicurezza urbana e alla riorganizzazione della macchina amministrativa.

Dal porto ai servizi sociali, il quadro dell’attività comunale

Un documento che, oltre a rivendicare i risultati conseguiti, richiama anche alcune criticità ancora aperte, come il dragaggio del porto, la manutenzione della rete viaria, la riqualificazione di alcune aree urbane e le sfide poste dalla sostenibilità finanziaria degli enti locali. Nelle conclusioni del suo intervento il sindaco ha definito quello appena trascorso “un lavoro intenso che ha preso tutta la nostra energia”, ringraziando Giunta, dirigenti, dipendenti comunali e Consiglio comunale per il lavoro svolto nell’aggiornamento dei regolamenti e nell’attività amministrativa. “Tante delle cose che abbiamo raccontato esprimeranno la propria realizzazione nei prossimi anni”, ha concluso Quinci, sottolineando come molti degli interventi avviati siano destinati a produrre i loro effetti nel medio e lungo periodo.