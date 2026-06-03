Aggredito operatore della Liberty Lines a Favignana: “Troppa carenza organizzativa negli scali”

Un operatore della compagnia marittima Liberty Lines, è stata vittima dell’aggressione avvenuta nel pomeriggio del 2 giugno presso il porto di Favignana durante le operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri. L’aggressione fisica, avvenuta mentre l’operatore stava svolgendo il proprio lavoro di assistenza ai passeggeri, rappresenta un fatto grave e inaccettabile, che l’azienda condanna con assoluta fermezza: “Si tratta di un gesto violento e vile, che non può trovare alcuna giustificazione”. Quanto accaduto ieri ci colpisce profondamente e, purtroppo, non rappresenta un episodio isolato. Sempre più spesso il personale di Liberty Lines è chiamato ad operare in contesti caratterizzati da forte tensione, subendo insulti, minacce e, nei casi più gravi, aggressioni fisiche. Si tratta di comportamenti inaccettabili, che l’azienda condanna con la massima fermezza, ribadendo con chiarezza che il rispetto delle persone e la dignità del lavoro devono costituire una priorità imprescindibile per tutti“.

A rendere ancora più critiche le condizioni operative contribuisce una grave e persistente carenza infrastrutturale in numerosi scali portuali, a dire della compagnia, con le aree di approdo spesso del tutto inadeguate alla gestione dei consistenti flussi di passeggeri, soprattutto nei periodi di alta stagione turistica. Situazioni che negli anni ci siamo trovati a segnalare invano, proponendo altresì soluzioni migliorative. In particolare, nel caso dello scalo di Favignana, Liberty Lines è costretta a constatare una sostanziale assenza di strutture a terra idonee a garantire un’organizzazione ordinata e sicura dei flussi di imbarco e sbarco: “Questa situazione espone quotidianamente passeggeri e operatori a condizioni di utilizzo degli spazi non più sostenibili, generando inevitabili disagi e tensioni”. Alla luce di quanto accaduto, Liberty Lines rinnova un appello alle autorità competenti affinché vengano adottati con urgenza interventi concreti di natura infrastrutturale e organizzativa, indispensabili per garantire condizioni operative adeguate alla complessità del servizio e prevenire il ripetersi di episodi di violenza.