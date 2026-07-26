Sbarco di migranti a Levanzo, al via i soccorsi: erano bloccati tra gli scogli

Uno sbarco di migranti si è verificato questa notte a Levanzo. Un sos lanciato in automatico dalla tecnologia e un coordinamento tempestivo tra i soccorritori hanno evitato il peggio nella notte al largo delle Egadi. Intorno alle 3:00 del mattino, un segnale d’allarme inviato da un dispositivo è stato recepito e immediatamente trasferito alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Trapani, avviando la macchina dei soccorsi per un gruppo di persone rimaste bloccate sull’isola di Levanzo. La squadra di intervento dei vigili del fuoco si è subito diretta verso il porto di Trapani per prendere il largo. Tuttavia, le condizioni meteo-marine particolarmente avverse e il mare in forte mareggiata hanno impedito la partenza con le imbarcazioni in dotazione.

​Per superare l’ostacolo, è stato stretto un rapido accordo di cooperazione con la Capitaneria di Porto. Grazie ai mezzi navali idonei messi a disposizione dalla Guardia Costiera e al lavoro congiunto con i Vigili del Fuoco, i soccorritori sono riusciti a sfidare le onde e a raggiungere le coste di Levanzo.

​Una volta arrivati nell’area di Cala Tramontana, i soccorritori hanno individuato sette persone bloccate sulla scogliera, impossibilitate a muoversi a causa della furia del mare. Dai primi accertamenti sul posto è emerso che si trattava di migranti, verosimilmente di nazionalità iraniana. Con l’ausilio di un tender due soccorritori acquatici VV.F e personale Guardia Costiera, si provvedevano al recupero e messa in sicurezza sul mezzo navale della Guardia Costiera. I naufraghi giunti al porto di trapani sono stati visitati per verificare le loro condizioni di salute , dal personale del 118, in attesa dell’arrivo delle autorità competenti, per le procedure di assistenza e identificazione previste.