Ad Erice il Santuario di Sant’Anna propone giornate spirituali

Il Santuario di Sant’Anna ad Erice propone delle giornate di silenzio e ritiro che iniziano oggi in occasione della festa di Sant’Anna, una solennità che i trapanesi ormai tradizionalmente celebrano proprio nell’antico Santuario restaurato con il contributo dei campi di lavoro e preghiera dagli anni ’70 in poi. Oggi alle ore 17.30 si terrà l’adorazione eucaristica per un tempo di silenzio e a seguire i vespri. Alle ore 19.30 l’ultima celebrazione eucaristica che si conclude al tramonto.

Le giornate di spiritualità si terranno invece:

Martedì 28 luglio Rimanere umani: custodire il cuore che lo abita, con la guida di don Franco Vivona

Sabato 8 agosto Di te ci si innamora. Una giornata con il cantico dei Cantici con la guida di don Antonello Sacco.

Lunedì 17 Agosto Il soffio dell’ anima. Riscopriamo il respiro come strumento per accogliere la Grazia in noi, giornata guidata da don Angelo Orlando e Linda Lo Curto, insegnante di Yoga.

Sabato 22 Agosto Prima che si allunghino le ombre ritorna. Una giornata con il Cantico dei Cantici, guidata da don Antonello Sacco.

Le giornate di spiritualità avranno tutte inizio alle ore 9.30 (s. Messa, meditazione sul tema, tempo personale con esposizione del SS Sacramento); proseguiranno con il pranzo (a sacco da consumare personalmente); alle ore 15,30 ci sarà la collatio e recita dei vespri con conclusione intorno alle ore 18.

È bene prenotarsi attraverso Whatsapp al numero 3477220998.