“Via anni di sacrifici”: parlano i gestori del lido a fuoco a Tre Fontane

Momenti di paura nel pomeriggio a Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara, dove un vasto incendio ha interessato il lido Monnalisa Beach, costringendo all’evacuazione immediata della struttura. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno rapidamente coinvolto parte dello stabilimento balneare, rendendo necessario l’allontanamento di tutte le persone presenti. I clienti che si trovavano nella sala ristorante-bar e i bagnanti presenti sulla spiaggia sono stati fatti evacuare e accompagnati a centinaia di metri di distanza dall’area interessata dal rogo.

Paura in spiaggia

Alcuni presenti, presi dal panico, si sono allontanati correndo lungo la battigia per mettersi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza, pronta a prestare soccorso in caso di necessità. L’incendio ha suscitato forte preoccupazione tra residenti e turisti, richiamando numerosi curiosi nella zona. Nelle ore successive al drammatico episodio, i gestori del Monnalisa Beach hanno affidato ai social un lungo messaggio nel quale esprimono tutto il loro dolore per quanto accaduto. “Oggi il tempo sembra essersi fermato. Davanti ai nostri occhi abbiamo visto le fiamme portare via, in poche ore, ciò che per anni abbiamo costruito con impegno, sacrificio e amore”, scrivono.

Parlano i gestori

Per i titolari, il Monnalisa Beach rappresenta molto più di una semplice attività commerciale. “Non è soltanto una struttura. È il luogo dove abbiamo accolto generazioni di famiglie, dove sono nati ricordi, amicizie, sorrisi e momenti che nessuno potrà mai cancellare. È una parte della nostra vita. Per questo oggi il dolore è difficile da raccontare”. Con profonda amarezza i gestori hanno inoltre annunciato la chiusura dello stabilimento “fino a data da destinarsi”, mentre continuano ad arrivare centinaia di messaggi di solidarietà e vicinanza da parte di clienti, amici e cittadini.

“Feriti e increduli”

“Ci sentiamo feriti, smarriti, increduli. Ma insieme al dolore sentiamo anche qualcosa di più forte: l’affetto che ci state dimostrando. Le fiamme hanno colpito il legno, le pareti, gli spazi che conoscevamo e amavamo. Non potranno però bruciare i ricordi, le emozioni e il legame che negli anni abbiamo costruito con tutti voi”. Parole che raccontano la sofferenza di chi ha visto andare in fumo anni di lavoro, ma anche la volontà di non arrendersi. “Oggi piangiamo ciò che è accaduto. Domani inizieremo a trovare la forza per rialzarci. Non sappiamo quanto tempo servirà, ma sappiamo che il mare sarà sempre lì ad aspettarci. E noi faremo di tutto per tornare a vivere, insieme a voi, quei tramonti, quelle estati e quei momenti che hanno reso speciale il Monnalisa Beach”. Intanto proseguono gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio e quantificare l’entità dei danni subiti dalla struttura.