Grande caldo e primi incendi nel trapanese, evacuato un lido balneare a Campobello

Due incendi nel Trapanese nel pomeriggio del 2 giugno.

Alle 15 i vigli del fuoco, con tre mezzi, sono intervenuti a San Vito Lo Capo, a baia Santa Margherita. Un vasto incendio di sterpaglie ha lambito alcune abitazioni. Sul posto anche uomini del corpo forestale, i volontari dell’associazione Sos Valderice e un’autobotte del Comune.

Un incendio a Campobello evacuato un lido

Nelle stesse ore, un altro rogo è avvenuto al lido ‘Monnalisa beach’ nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Il lido è stato fatto evacuare e le persone che si trovavano sia nella sala ristorante-bar che in spiaggia sono state fatte allontanare centinaia di metri lontano lo stabilimento. Alcuni sono fuggiti anche lungo la spiaggia. Sul posto i vigli del fuoco e un’ambulanza. Al momento non si conosce l’origine del rogo.