A Marsala la prima uscita istituzionale della sindaca Patti per… la Repubblica

La prima uscita istituzionale della neo sindaca di Marsala Andreana Patti è avvenuta con una cerimonia organizzata in tempi record dagli uffici comunali nell’atrio del Municipio di via Garibaldi, grazie al sostegno fattivo delle associazioni ANDE, presieduta da Giuseppina Passalacqua, ANPI, guidata da Gaspare Galfano, Storia Patria, rappresentata dal prof. Sturiano e da “Il Rumore delle idee” con in prima linea l’ex docente e attivista Caterina Martinez. Il ricordo degli 80 anni di Repubblica, la storia di quell’epoca, di quei giorni, le lotte partigiane, l’assemblea costituente che è stato il motore che ci ha donato la nostra legge fondamentale, la Costituzione Italiana, il suffragio universale con il primo voto delle donne, ha segnato i discorsi dei rappresentanti delle associazioni, dopo aver lasciato spazio alla Banda Musicale che intonato l’Inno di Mameli come da tradizione istituzionale del 2 Giugno. Partecipato l’incontro nell’atrio comunale, volto a segnare l’attenzione che c’è intorno alla neo sindaca in questi primi giorni da numero uno del Comune lilybetano e in un periodo in cui ancora si fanno i conti con numeri, liste, preferenze e soprattutto verbali da rivedere per capire quale sarà la definitiva composizione del prossimo Consiglio comunale. Spazio anche al deputato regionale dei democratici Dario Safina, che ha parlato dell’importanza della Costituzione, di come si è arrivati alla sua definitiva stesura.

Infine il discorso della sindaca Andreana Patti, di cui già abbiamo scritto (QUI), che non ha mancato, come peraltro hanno fatto prima di lei Passalacqua e Martinez, di puntare l’attenzione sul sacrificio delle donne arrivate al voto, giunte alla conquista di importanti leggi come quelle del divorzio, dell’aborto, dell’abolizione del delitto d’onore, tutti atti volti all’autodeterminazione della donna che ancora oggi deve combattere per affermarsi sul lavoro.