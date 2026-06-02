Marsala, la sindaca Patti: “Il 2 giugno è una promessa che attraversa tutte le generazioni”

Nella pagina istituzionale del comune di Marsala la neo sindaca Andreana Patti interviene con una sua nota a commento della giornata del due giugno.

Ottant’anni fa, il 2 giugno 1946, l’Italia cambiava per sempre. La giornalista Anna Garofalo raccontò quel momento con parole meravigliose. Le donne facevano la fila come durante la guerra, quando si aspettava l’acqua o il pane. Ma quel giorno l’attesa aveva un sapore diverso e le schede elettorali venivano strette tra le mani «come biglietti d’amore». Era amore per la libertà, per la dignità. Era amore per il futuro. Quel diritto fu conquistato attraverso il coraggio di donne che hanno pagato prezzi altissimi per affermare un principio semplice: l’uguaglianza. Penso a Olympe de Gouges, che nel 1792 osò chiedere che i diritti dell’uomo fossero davvero diritti di tutti. Pagò quella richiesta con la vita e penso anche alle ventuno donne dell’Assemblea Costituente che contribuirono a scrivere una Costituzione capace di riconoscere pari dignità a ogni cittadino e a ogni cittadina. Penso a Franca Viola, figlia della nostra Sicilia, che con il suo rifiuto del matrimonio riparatore cambiò la storia dei diritti delle donne nel nostro Paese. Ogni conquista che oggi consideriamo naturale nasce dal coraggio di qualcuno che ha scelto di sfidare l’ingiustizia. Per questo il 2 giugno è una promessa che attraversa tutte le generazioni. Da Sindaca di Marsala sento il dovere di onorare quella promessa ogni giorno. Costruire opportunità, sostenere il lavoro femminile, rafforzare i servizi per le famiglie, combattere ogni forma di discriminazione e di marginalità significa dare valore concreto ai principi della nostra Repubblica. Alle donne che hanno aperto la strada. Alle donne che ogni giorno affrontano sacrifici silenziosi. Alle ragazze che guardano al futuro con ambizione e coraggio. A voi rivolgo oggi il mio pensiero più sincero. Buona Festa della Repubblica. Stringiamo ancora tra le mani l’idea di un’Italia e di una Marsala più giuste, più libere e più forti. Proprio come quel giorno di ottant’anni fa. Proprio come un biglietto d’amore. Buona Festa della Repubblica a tutte e a tutti.

La Sindaca Andreana Patti