All’aeroporto di Palermo attesi 171 mila passeggeri per il ponte del 2 giugno

PALERMO (ITALPRESS) – A maggio è ancora record di passeggeri all’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, che nel ponte del 2 giugno (da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno), vedrà il passaggio di 171 mila viaggiatori, l’11,50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (153.331).

Nel lungo fine settimana a cavallo tra maggio e giungo crescono del 10,5% anche i voli (1.091). Resta stabile il flusso dei passeggeri dei voli domestici (98.960) +0,33%, mentre per i passeggeri dei voli internazionale si registra l’impennata del 31,5% (72.005 contro 54.759 mila dello scorso anno) e +29,65% di voli (446 contro 334 del 2025). Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, a maggio il totale dei passeggeri in transito sarà di 970 mila, l’8,5% in più rispetto a maggio 2025.

– foto di repertorio IPA Agency –

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