Marsala: lo spettacolo rinviato di Biagio Izzo torna ma ad ottobre

Lo spettacolo con Biagio Izzo, inizialmente previsto con “L’arte della truffa” il giorno 24 marzo, verrà recuperato lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 21. La data precedentemente calendarizzata è stata annullata a causa della scomparsa improvvisa del padre di uno dei componenti della compagnia. Per l’occasione, Biagio Izzo porterà in scena il suo nuovo spettacolo “Finché Giudice non ci separi”, con la regia di Augusto Fornari. Tutti i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. Per coloro che non desiderassero confermare la propria partecipazione, sarà possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il 20 aprile. Il biglietto già acquistato va conservato; consultare i canali ufficiali per eventuali ulteriori aggiornamenti.