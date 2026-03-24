A Marsala annullato per lutto lo spettacolo di Biagio Izzo

Marsala si sarebbe preparata ad accogliere uno degli interpreti più amati del teatro comico italiano. Martedì 24 marzo, alle ore 21, il Teatro Impero ospiterà “L’arte della truffa”, lo spettacolo interpretato da Biagio Izzo, con la regia di Augusto Fornari, è stato annullato. L’evento era inserito ne cartellone della rassegna teatrale diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo, della Oddo Management, e prodotta dall’associazione “Si Può Fare”.

La decisione si è resa necessaria a seguito della improvvisa scomparsa del padre di un componente della compagnia, un evento che ha profondamente colpito tutti gli artisti e lo staff coinvolto nella produzione.

In un momento così delicato, la compagnia e l’organizzazione hanno ritenuto doveroso sospendere la rappresentazione. Gli organizzatori esprimono la loro vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia colpita dal lutto e si scusa con il pubblico per il disagio arrecato, ringraziando per la comprensione dimostrata. La nuova data dello spettacolo sarà comunicata quanto prima. I biglietti già acquistati resteranno validi per il recupero.