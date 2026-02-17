Ricky Raiola pubblica “Rouzz”, il nuovo singolo. ASCOLTA

Dall’Italia alla Spagna con un nuovo progetto musicale: Riccardo Raiola torna con il singolo “Rouzz”, assaggio di un lavoro più maturo e consapevole, che guarda alle radici senza nostalgia: una old school acid techno essenziale, cruda e ipnotica, filtrata attraverso anni di ricerca, backstage e vita vissuta. Un suono che non segue le mode, ma rivendica una visione personale, diretta e senza compromessi.

Attivo nella musica elettronica da oltre vent’anni, il suo percorso è fatto di alti e bassi, deviazioni e ritorni, proprio come le traiettorie più autentiche. Raiola ha attraversato diversi linguaggi sonori: dalla techno suonata in live set, alla pubblicazione di un vinile, passando per la produzione di trip hop per uno spettacolo di circo e musica sperimentale per progetti di danza e teatro. Ogni esperienza ha lasciato una traccia, contribuendo a definire un’identità musicale fuori dagli schemi e difficilmente etichettabile. L’artista ci dice che: “da teenager mi sono avvicinato al mondo rave sperimentando musica dai ritmi veloci e conoscendo vibrazioni differenti fino a collaborare con vari sound system in eventi live…”. Riccardo Raiola nasce a Torre Annunziata (NA), terra di contrasti e fermento creativo, e porta con sé fin dall’inizio un’attitudine sonora inquieta e sperimentale. Da circa dieci anni vive in Spagna, dove è proprietario di una impresa di spettacolo,Viral Circ, e continua a muoversi tra musica, performance e produzione culturale.

Nebbia sonora che stringe. Ritmo dritto e implacabile, linee acid scure e distorte che mordono fino al groove. Suoni duri ed essenziali, costruiti per colpire il corpo e mantenere alta la tensione. Un brano diretto e ipnotico, pensato per il dancefloor: fa saltare e accende la passione per l’acid techno più pura. Per amanti di trance, minimal techno, psytrance, acid techno, techno dub.

Link streaming Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/5HlPeFDlDaSP2L9WW8Fklo