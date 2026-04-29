Al Marsala Volley arriva Coach Guadalupi per la stagione 2026/2027

Il Marsala Volley muove il primo tassello per la stagione agonistica 2026/27. La società del Presidente Massimo Alloro, dopo aver archiviato con successo l’ultima annata, culminata con il terzo posto nella Pool Salvezza e la conseguente permanenza nella categoria, annuncia ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per la guida tecnica della prima squadra con Coach Dino Guadalupi. L’arrivo del tecnico brindisino segna l’inizio di un nuovo ciclo per il club lilybetano, che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie A2 Unica, un torneo che si preannuncia di altissimo livello tecnico e agonistico.

Per Coach Guadalupi nel 2003 arriva la chiamata della Lines Tra.de.co Altamura per cui ricopre il ruolo di assistente allenatore in serie A2. Si susseguono poi diverse esperienze tra serie A2 ed A1 come assistente raggiungendo diverse volte i playoff promozione e scudetto. In questi anni arriva una finale di Challenge Cup con la Minetti InfoPlus Imola e la promozione in serie A1 con il Cariparma SiGrade Parma. Nel 2013 intraprende definitivamente la carriera da head coach approdando all’Antares Sala Consilina e guidando la squadra di serie A2. Da lì, tra B1 e A2 conquista una finale playoff con l’Acca Software Montella e chiude al primo posto la stagione alla New Volley Brindisi e alla Cromavis ABO Offanengo. Per quattro stagioni consecutive è l’head coach dell’Hermaea Volley Olbia di serie A2, con cui conquista per due volte la poule promozione e la qualificazione alla Coppa Italia.

“Voglio innanzitutto ringraziare la società per la fiducia nell’affidarmi la guida tecnica della prima squadra nel prossimo campionato di Serie A2, dichiara Dino Guadalupi. Affronto questo incarico con i più alti stimoli professionali e personali, consapevole della storia della Società nel panorama della pallavolo nazionale e del profondo legame che la unisce al proprio territorio. Ci attende un campionato dal livello tecnico elevato, frutto della riforma che ha ridotto il numero di squadre partecipanti. Per questo, insieme al DS Maurizio Buscaino ed al Club, siamo al lavoro per allestire un roster competitivo ed equilibrato. Per quanto concerne i nostri obiettivi, la priorità assoluta resta il mantenimento della categoria”.

“Tuttavia, continua il Coach, una volta definiti gli ultimi dettagli regolamentari e completato l’organico, valuteremo con precisione la possibilità di alzare l’asticella e competere per traguardi più ambiziosi. Sono certo che il supporto del pubblico di Marsala, che ho avuto modo di apprezzare sia da avversario che da spettatore, rappresenterà il nostro valore aggiunto sul campo”.