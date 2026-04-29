A Gibellina è sfida a quattro: Sutera punta al terzo mandato, Fazzino, Pirrello e Navarra per la discontinuità

In un anno storico per Gibellina, vissuto da Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, i cittadini del centro belicino sono chiamati alle urne per rinnovare l’amministrazione e il Consiglio comunale. La scelta sarà tra quattro candidati alla carica di sindaco.

Insegue il terzo mandato il primo cittadino in carica – Salvatore Sutera – con la lista Il Futuro continua. Al sua fianco i candidati al Consiglio comunale saranno: Barbiera Francesca, Bongiorno Roberta, Ciaravolo Pasquale, Cordio Salvatore, Ferro Antonio, Fiorino Barbara, Fontana Andrea, Fontana Antonino (detto Mimmo), Fontana Giusi Anna (detta Giusi), Pace Simona, Peluso Antonia, Zummo Stefano

A sfidare Sutera ci sono altri tre candidati, due uomini e una donna.

Giuseppe Fazzino si presenta ai nastri di partenza della campagna elettorale con una lista composta da: Bonanno Vito, Camizzi Giorgio Pio, Cascio Giuseppe, D’Alessandro Pierre, Faraci Vincenzo, Fontana Antonella, Lanfranca Antonella, Lipari Mery, Oliveri Manuela, Pellicane Lorena, Rabbito Caterina, Stabile Francesco

New entry delle ultime settimane, già assessora con Sutera, Daniela Pirrello punta sulla lista GIbellina 2026 per il Consiglio comunale, composta da: Leone Placido, Scordato Floriana, Biondo Angela, Padronaggio Francesca, Monaco Valeria, Tramonte Vito, Pecorella Vito Salvatore, Abate Francesco, Cannata Maria Grazia, Lipari Luana, Asaro Salvatore, Ippolito Irene.

Infine, la lista Uniti per Gibellina si propone con il candidato sindaco Gianluca Navarra. Per il Consiglio comunale sono in corsa: Ciolino Vincenzo, Calderaro, Accardi Maria, Oliveri Antonino, Roppolo Angelo, Grillo Piera, Randazzo Letizia, Cirlincione Antonio, Zummo Beatrice, Zummo Rocco, Ardagna Salvatore, La Rosa Rodolfo.