Memorial Antonino Zichichi: secondo round di regate il 2 maggio a Trapani￼

Il secondo round di regate del Memorial Professor Antonino Zichichi è in programma sabato 2 e domenica 3 maggio. Un nuovo fine settimana presso la Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani all’insegna della vela che prosegue un percorso che unisce sport, memoria e identità territoriale. L’appuntamento arriva dopo giorni particolarmente intensi per la sezione trapanese, reduce dalla significativa esperienza organizzativa della Prima Selezione Nazionale classe Optimist, che ha portato in città 140 giovani velisti di 64 circoli da tutta Italia. Un evento di rilievo nel panorama velico nazionale che ha confermato la capacità del sodalizio trapanese di gestire manifestazioni complesse e di alto livello, rafforzando il ruolo di Trapani come punto di riferimento per la vela giovanile.

Le regate del Memorial Zichichi si svolgeranno secondo i regolamenti internazionali ORC e vedranno la partecipazione delle classi Altura, Gran Crociera e Vele Bianche, con equipaggi di Trapani e dei circoli della Sicilia occidentale. La premiazione finale si terrà domenica pomeriggio, al termine delle prove in mare, alla presenza di ospiti e rappresentanti del mondo scientifico e culturale. Tra questi, Lorenzo Zichichi, figlio del professore Antonino, e il professor Giacomo d’Alì, già docente di fisica all’Università di Palermo e suo allievo.

«Con questo Memorial – dichiara il presidente della Lega Navale Italiana di Trapani, Piero Culcasi – vogliamo celebrare non solo lo scienziato, ma anche l’uomo Antonino Zichichi, profondamente legato alla sua terra e, forse pochi lo sanno, al mare. È un modo per trasmettere alle nuove generazioni il valore della conoscenza, dell’impegno e della passione, principi che hanno guidato tutta la sua vita di scienziato».Il secondo round del Memorial rappresenta dunque non solo un momento di competizione sportiva, ma anche un’occasione di riflessione e condivisione, nel segno di una figura che ha lasciato un’impronta profonda nella comunità scientifica internazionale e nel territorio trapanese.