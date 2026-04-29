 Trekking Biblico sul Monte Bonifato di Alcamo e pellegrinaggio

Venerdì prossimo 1° maggio presso la Riserva di Monte Bonifato ad Alcamo si svolgerà il quinto Trekking Biblico di primavera: sarà affrontato il tema Elia e l’Oreb – La voce del silenzio attraverso la lettura del ciclo di Elia (1Re 17 – 2Re 2) percorrendo i sentieri tra le antiche chiese di S. Maria dell’Alto legate alla presenza carmelitana e dunque alla figura del “profeta di fuoco”. Il programma prevede il raduno (ore 9.30) presso la “Funtanazza” (650 m.s.l.m.) e la camminata verso il Santuario della Madonna dell’Alto (825 m.s.l.m.) dove alle ore 12 si terrà la celebrazione eucaristica. Quindi il pranzo a sacco e un momento di riflessione finale con la condivisione tra tutti. Il trekking è organizzato dall’ufficio catechistico diocesano.

Domenica 3 maggio si terrà inoltre il “rientro” in pellegrinaggio del “Crocifisso del Bonifato” presso il Santuario della Madonna dell’Alto di Alcamo. Si tratta di un’opera databile tra il XVI e XVII secolo che è stato restaurato con il contributo della Confraternita della Madonna dell’Alto e benedetto all’inizio della Quaresima dal vescovo di Acireale e presidente dei vescovi siciliani Antonino Raspanti. Dopo essere rimasto esposto per la devozione dei fedeli nella parrocchia del Sacro Cuore, domenica prossima verrà “accompagnato” in pellegrinaggio verso il Santuario il luogo dove è stato sempre custodito per la devozione popolare. I fedeli si ritroveranno presso la parrocchia del Sacro Cuore alle ore 8 per iniziare la salita al Santuario dove il pellegrinaggio si concluderà in preghiera.