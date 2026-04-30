Circolo Tennis Valderice: Scalia presidente, rinnovato il direttivo

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea dei soci del Circolo Tennis di Valderice, appuntamento dedicato al rinnovo delle cariche sociali e all’elezione del nuovo Consiglio direttivo. Il voto ha premiato una squadra capace di coniugare esperienza e rinnovamento. Al termine dello scrutinio e della riunione d’insediamento, è stata confermata all’unanimità alla presidenza Ninni Scalia, mentre Rosario Cusenza, il più votato, è stato nuovamente indicato come vicepresidente. Novità in segreteria con l’ingresso di Adriana Pollina, mentre Antonella Tibaudo è stata riconfermata tesoriere. Le elezioni segnano l’uscita di quattro consiglieri storici, salutati con gratitudine dall’assemblea per l’impegno profuso negli anni. Il nuovo direttivo si arricchisce dell’ingresso di Gaspare Coppola, Adriana Pollina e Anna Candela, portando entusiasmo e nuove idee. Significativa anche la presenza femminile, destinata a incidere nei progetti futuri del circolo. “Sono onorata della fiducia ricevuta – ha dichiarato Scalia – lavoreremo insieme per far crescere il circolo e rafforzarne il ruolo sul territorio”.