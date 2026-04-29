Marsala: dal Comune le domande per regolarizzare i debiti sui tributi

Dal prossimo 4 maggio – come comunica il settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala – sarà possibile presentare richiesta per regolarizzare la propria posizione debitoria con condizioni favorevoli, beneficiando della riduzione degli importi dovuti in base al Regolamento comunale sulla cosiddetta “rottamazione”. Al riguardo, si evidenzia che per le posizioni non ancora accertate sarà richiesto il pagamento del solo tributo, senza sanzioni né interessi; mentre per i debiti in riscossione coattiva, c’è l’obbligo del pagamento di capitale e spese, con esclusione di sanzioni e interessi. La regolarizzazione dei debiti pregressi potrà avvenire con pagamento in un’unica soluzione oppure in forma rateale.

Rientrano nella definizione agevolata IMU, TARI, TASI, Canone idrico, Contravvenzioni al Codice della Strada ed eventuali altri tributi/entrate comunali, facendo attenzione alle tipologie di debiti sanabili, ai termini di scadenza e alle modalità di pagamento, così come indicato nell’Avviso online https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/definizione-agevolata-delle-entrate-comunali, dove sono pure pubblicati i moduli per la presentazione delle istanze.

In particolare, entro il prossimo 30 giugno è fissato il termine per presentare istanza al Concessionario (RTI) per i debiti in riscossione coattiva; mentre è il 30 settembre 2026 la scadenza di presentazione dell’istanza al Comune per omessi versamenti e dichiarazioni.