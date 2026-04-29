Estate Petrosilena di Mare e di Vino 2026: al via con le proposte

Il Comune guidato da Giacomo Anastasi avvia la raccolta di proposte per la programmazione dell’Estate Petrosilena di Mare e di Vino 2026, invitando la cittadinanza, le realtà associative, gli enti e tutti i soggetti interessati a contribuire con iniziative e progetti. L’avviso è rivolto a iniziative di carattere sociale, culturale, solidale, sportivo, ludico, integrativo e artistico, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e degli spazi pubblici, alla partecipazione inclusiva e alla sostenibilità ambientale.

Modalità di presentazione delle domande

Le proposte dovranno essere presentate:

• a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Petrosino

• oppure tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it

Scadenza per la presentazione delle proposte: 30 maggio 2026. La modulistica è consultabile e scaricabile sul sito ufficiale del Comune di Petrosino. L’Amministrazione comunale invita tutte le realtà interessate a partecipare attivamente, contribuendo con idee e iniziative alla costruzione di un calendario estivo condiviso, ricco e rappresentativo della comunità petrosilena.