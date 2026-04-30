A Mazara individuato l’uomo che sversava rifiuti pericolosi in contrada San Nicola

Prosegue senza sosta a Mazara del Vallo l’attività di contrasto all’abbandono incontrollato dei rifiuti. Il Comando di Polizia Municipale ha infatti individuato e denunciato il responsabile di ripetuti sversamenti di rifiuti speciali non pericolosi in contrada San Nicola, nei pressi della rampa d’accesso al cavalcavia dell’autostrada A29. L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio, con particolare attenzione ai siti maggiormente esposti al fenomeno. Determinante, in questo caso, è stato l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza mobile, che hanno consentito agli agenti di monitorare l’area e raccogliere elementi utili all’identificazione del responsabile.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei filmati registrati, hanno evidenziato una condotta reiterata nel tempo. Il soggetto, infatti, si sarebbe reso protagonista di numerosi episodi di abbandono illecito di materiali, tra cui cassette in polistirolo e imballaggi in cartone, contribuendo al degrado ambientale della zona. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 255 del decreto legislativo 152/2006, così come modificato dalla legge 137/2023. Le sanzioni previste sono particolarmente severe: oltre alle conseguenze penali, è prevista anche la sospensione della patente di guida, poiché l’illecito è stato commesso mediante l’utilizzo di un veicolo.

L’intervento si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento dei controlli ambientali sul territorio comunale. In questa direzione va anche il potenziamento del sistema di videosorveglianza: il Comando di Polizia Municipale ha annunciato l’installazione di ulteriori 25 telecamere, che saranno collocate nei punti più sensibili della città. L’obiettivo è chiaro: intensificare l’azione di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti che danneggiano l’ambiente, compromettono il decoro urbano e rappresentano un rischio per la salute pubblica. Un segnale forte, dunque, nella lotta contro un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità per il territorio.