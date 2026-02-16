A Castellammare si presenta il libro di Salvatore Mugno sulla nascita della mafia

Venerdì 20 febbraio alle ore 18 nella sala lettura della Biblioteca “Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta, di Castellammare del Golfo, verrà presentato il saggio storico di Salvatore Mugno “Nascita della Mafia”, ed. Navarra. Ciò nell’ambito delle attività di valorizzazione della Biblioteca comunale, previste dal progetto “Trame Narrative” di cui l’associazione Circolo Metropolis-Contaminazioni, insieme al Comune di Castellammare è partner ufficiale. L’incontro sarà moderato dai professori Gaetano Stellino e Paolo Arena. Il saggio è una ricerca storica sulle origini del fenomeno mafioso nelle sue prime manifestazioni attraverso l’azione giudiziaria di Pietro Calà Ulloa, Procuratore generale del Re nella provincia di Trapani negli anni 1838-1846.

Il volume si compone di materiali, in gran parte inediti, che lo storico Salvatore Mugno ha reperito nel corso di impegnative indagini presso gli Archivi di Stato di Napoli, Palermo, Messina e Trapani. In appendice il libro presenta un’interessante raccolta di comunicazioni e rapporti di Ulloa sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla realtà sociale e giudiziaria in Sicilia in quegli anni. Il Procuratore registra le storture e le collusioni della Sicilia occidentale di inizio ‘800 che risuonano oggi come una premonizione dello sviluppo della mafia e delle connivenze di cui essa ha goduto nel secolo successivo e fino ai nostri giorni.